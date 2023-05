Stromboli, prove tecniche per l'allarme sirene in caso di pericoli dal vulcano: così le due fasi

A Stromboli prove tecniche per l’allarme sirene in caso di attività del cratere preoccupante. Nico Russo, responsabile della Protezione civile del Comune di Lipari segnala che «oggi (lunedì 29 maggio) tra le 12.30 e l 14 saranno effettuati dei test operativi del sistema di allarme delle sirene per la segnalazione di maremoto e per l’attività esplosiva parossistica del vulcano Stromboli».

Due fasi

I test si svolgeranno in 2 fasi, ciascuna delle quali sarà preceduta dalla diffusione di un messaggio vocale, in 3 lingue (italiano, inglese, francese) che annuncia l’inizio dei test evidenziando che non ci sono pericoli in atto per la popolazione.

Prima fase

Le sirene emettono un suono «monotonale continuo» che corrisponde all’avviso allerta maremoto a Stromboli, Ginostra, Panarea e Milazzo.

Seconda fase

Le sirene emettono un suono «a due tonalità alternate» che corrisponde ad un avviso di allerta esplosione parossistica a Stromboli e Ginostra. Seguirà un ulteriore messaggio vocale che darà la comunicazione della fine dei test. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Protezione civile comunale al numero 090/9887234 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

