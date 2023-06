A Lipari lo yacht dell'imprenditore calabro-australiano Nick Scali

Alle Eolie è approdato con il suo yacht l'imprenditore calabro-australiano Nick Scali, che ha la sua azienda a Sydney ed è in contatto con gli eoliani d'Australia, da Eligio Perna a John Villante. Lo yacht è stato avvistato a Marina Lunga di Lipari, nel pontile galleggiante della famiglia Saglimbeni.

La Nick Scali Furniture è l’azienda di famiglia del gruppo degli australiani-calabresi. Una società quotata alla Borsa di Sydney dal 2004 che vende al dettaglio e importa mobili come soggiorni, tavoli da pranzo, tavolini da caffè, sedie e unità di intrattenimento. È stata fondata nel 1962 da Nick D. Scali, che è originario della Calabria.

Il gruppo fondato da Scali vanta qualche precedente nel mondo del calcio australiano, avendo contribuito a fondare lo Swan United, una squadra di origine italiana attraverso il figlio Anthony, oltre a essere uno degli sponsor del Sydney Fc, la squadra dove anni fa militò Alessandro Del Piero. Quanto al calcio italiano, risulta solo un tentativo di acquisto della Reggina da parte dello stesso Nick Scali nel 2015, quando l'imprenditore provò a rilevare da Foti il club dello Stretto non senza qualche polemica. Il tentativo però non andò a buon fine. Recentemente si era diffusa la notizia che avesse intenzione di acquistare la squadra di calcio della Lucchese, che milita in serie C, ma l’interesse è stato prontamente smentito.

