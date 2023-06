A Panarea il ritorno di Massimo Lopez: “In quest’isola mi sento come a casa…”. Appena arrivato un tuffo in piscina e poi un tour dell’isola con un gommone e amici.

La dedica è tutta per la piccola Panarea "Posso dire di essere tornato a “casa – dice guadando dalla terrazza gli scogli di Basiluzzo e dintorni - Panarea e’ diventata il mio rifugio e l’albergatrice Lidia Cincotta insieme alla sua Famiglia, mi accoglie sempre in modo unico e ciò contribuisce a rendere il tutto assolutamente magico. Ormai il rapporto e’ parentale. Voglio bene a Lidia e voglio bene a quest’isola che conobbi nel 92 quando approdai per la prima volta a Lipari, dove è scattato l’amore per le isole Eolie, tutte con grande personalità’ e fascino enorme”. E lancia l’ennessimo appello, come già fatto anche in occasione della sua precedente visita “salvate l’ospedale di Lipari non può rimanere con pochi medici…”.

Lopez a Panarea si sta concedendo solo qualche giorno di vacanza. Poi tornerà a Roma Sperchè con Tullio Solenghi e la Jazz Company aprirà il 21 giugno la stagione 2023 al Teatro Romano di Ostia Antica. Massimo Lopez e Tullio Solenghi nel 2017 hanno deciso di tornare insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale.

