Famiglia di Acquedolci scrive al Papa per la nascita della figlia, il Pontefice li chiama al telefono e li benedice

Francesca Spinello, 35 anni e Antonello Calà 45, sono una coppia di Acquedolci che il 29 agosto di tre anni fa ha dato alla luce una bambina di nome Gloria. Il loro desiderio più grande era ricevere la benedizione del Papa. E in un momento assolutamente inaspettato, Francesca nei giorni scorsi ha ricevuto una telefonata. Non una semplice telefonata, ma Papa Francesco era dall’altra parte della cornetta facendo così avverare il sogno della famiglia Calà.

Tutto è nato ad aprile scorso, quando Francesca ha scritto una lettera al Pontefice per raccontare l’esperienza della gravidanza e della maternità. Il testo è stato affidato a una amica della donna, madrina di Gloria, suor Valeria Marotta delle figlie di Maria Ausiliatrice dell’istituto don Bosco di Messina. Suor Valeria, nei giorni del ricovero del Papa, ha mandato la lettera con il contatto telefonico di Francesca Spinello, al cappellano dell’ospedale Gemelli suo amico, don Nunzio Currao che il 14 giugno, il giorno dopo la solennità liturgica di Sant’Antonio di Padova, l’ha stampata e portata in stanza al Santo Padre.

“Un’emozione grandissima ricevere la sua telefonata, indimenticabile. Nonostante la sofferenza fisica ha pensato a noi, dandoci la benedizione che tanto desideravamo” racconta emozionata Francesca. La mamma di Gloria non è riuscita a dire molto, avendo la voce rotta da un pianto di gioia. Accanto a Francesca, durante la breve conversazione, c’era la sorella Angela. Una telefonata breve ma intensa, al termine della quale papa Francesco ha chiesto alla giovane lo stesso sostegno spirituale che aveva garantito per la sua famiglia: “Io prego per voi, e voi pregate per me”.