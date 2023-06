Eolie, Ridge Forrester di Beautiful in giro per le isole e fans in visibilio

Ridge Forrester il bello di “Beautiful” in giro per le isole e fans in visibilio. A Lipari dove ha cenato nel ristorante "Liparo Re" di Sarah Tomasello&Emanuele Carnevale e non poteva mancare un selfie con l’eolian australiano Nino Cincotta, in arte “Mack”. E due battute sui loro paesi Australia e California. L'attore Ronn Moss insieme alla moglie Devin ed al suo agente nella mattinata di venerdì si è trasferito a Panarea dove si esibirà anche dal vivo alla “Terrazza Luis Franciacorta”, presso il "Casual".

Nella foto è insieme alla moglie Devin e alla "patron" dell'Hotel "La Piazza" Lidia Cincotta che tra l'altro ha lo stesso nome della mamma di Devin. Grazie all’invito e all’amicizia tra Ronn e gli imprenditori internazionali Fabrizio e Grace Crimi, titolari tra gli altri di varie attività nel mondo delle eccellenze Made in Italy, per questa speciale occasione, sarà organizzata una cena esclusiva che inaugurerà l’estate dell’incantevole location, nelle isole Eolie.

L’attore e cantante è sbarcato nell’arcipelago anche per alcune riprese del suo nuovo film. Intanto è appena uscito il suo nuovo album in tutto il mondo “Surprise Trip Love”, presentato qualche giorno fa da Mara Venier a Domenica In su Rai1. Affascinato dall’Italia, Ronn continua nel suo viaggio tra vacanza e lavoro tra le meraviglie del paese e dopo la Puglia inizierà una serie di appuntamenti musicali in Sicilia, il primo dei quali a Panarea.

Ridge Forrester di Beautiful, è considerato tra gli artisti più conosciuti al mondo con le sue 7.000 puntate andate in onda in 130 nazioni diverse.

A Panarea, c’è sttao anche l'incontro tra il milanista Frank Rijkaard e l'interista Alex Belletti. E siparietto "il prossimo campionato lo vinceranno i rossoneri...". "No i neroazzurri...". E baci e abbracci.

A Lipari al ristorante "Filippino" ha gustato le pietanze Anna Maria Cremonini, giornalista del Tg3 con il "patron" Antonio Bernardi J. ed il direttore di sala Giuseppe Donato.

Foto notiziarioeolie.it