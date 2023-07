Jean Alesi a Messina per ritirare il suo Wally Tender 27 poi destinazione Isole Eolie

Una consegna per un cliente speciale, un campione che ha lasciato il segno nel cuore di tanti appassionati e ferraristi. E' quella effettuata stamani dal team del capitano Rocco Finocchiaro nel cantiere di Zancle 757 all'ex pilota di Formula uno, di origini siciliane, Jean Alesi, che ha ritirato il suo Wally Tender 27, realizzato in carbonio e capace di raggiungere anche i 40 nodi, per prendere il largo verso le isole Eolie, prima tappa di un breve periodo di ferie.

Il Wally Tender 27, numero della sua Ferrari con cui vinse il gran premio in Canada, è per buona parte dell'anno in custodia al cantiere navale che si trova all'interno dell'arsenale militare dove viene sottoposto a lavori di rimessaggio dietro le indicazioni di Jean Alesi. Il team è guidato dal capitano Rocco Finocchiaro.