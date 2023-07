Khaby Lame pazzo per la granita di Taormina: spopola il video del TikToker più seguito al mondo

Taormina pazza Khaby Lame, il TikToker di Chivasso più seguito al mondo. Il celebre influencer ha presentato al “Taormina Film Fest 2023” il suo primo corto dal titolo “I am Khabane”, suo debutto alla regia. Nell’occasione gli è stato il Premio "Taormina Arte" come celebrazione del suo “impatto sociale e della sua creatività, rappresentando un esempio dell’evoluzione dell’intrattenimento nel contesto digitale”.

In tutto questo, Lame ha anche potuto assaggiare la cucina siciliana, e pare abbia apprezzato in particolar modo la granita, come dimostra un suo video in un bar, diventato ovviamente subito virale.