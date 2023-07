Da Agnelli a Rijkaard, le isole Eolie si popolano di vip

Andrea Agnelli, già presidente della Juventus, gira con un potentissimo gommone tra Panarea e Vulcano. E se nella rosticceria «Da Claudia» a Panarea ha gustato anche gli arancini, a Vulcano nella storica trattoria «Da Maniaci» è giunto con un fedelissimo, l'ex portiere Marco Storari. Nella trattoria sono stati accolti dal proprietario Franco Maniaci, ma la foto ricordo è per i figli Claudio e Daniele. Poi con mogli e figli si sono... tuffati nei piatti tutti a base di pesce. Gli Agnelli hanno avuto da sempre le Eolie nel cuore. Andrea più volte ha visitato Panarea, in passato “regno” di Gianni e Umberto Agnelli.

E anche in questa bollente estate aumenta l’esercito dei personaggi dello sport nazionale e internazionale A Vulcano torna sempre volentieri l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini e anche lui naviga con il bolide di Nino Fugazzotto, esperto cicerone delle isole. Avvistati a Praia Vinci a Lipari.

A Panarea c’è stato l'incontro tra il milanista Frank Rijkaard e l'interista Alex Belletti. E c'è stato anche un gustoso siparietto. «Il prossimo il campionato lo vinceranno i rossoneri...». «No i nerazzurri...». E baci e abbracci.

Presidenti o ex delle società calcistiche non solo italiani. A Vulcano tra le soprese generali ha fatto visita il “patron” del Manchester City, Khaldun al-Mubarak, mentre il presidente del Tottenham Daniel Philip Levy con il suo mega yacht si è ormeggiato davanti al castello e l’antico palazzo del Comune di Lipari che poggia in un punto strategico a cui hanno messo gli occhi anche magnati Arabi. Non ultimo un altro affezionato habituè dell’Arcipelago è l’ex campione di automobilismo Jean Alesi che se prima “sfrecciava” in auto ora in mare “vola” a bordo d un "Wally Tender 27", realizzato in carbonio e capace di raggiungere anche i 40 nodi.

E la stagione turistica, tra polemiche che vanno e vengono per musica, concessione del suolo pubblico, nelle isole del sole e del mare, comincia ad entrare nel vivo…

Foto Notiziarioeolie.it