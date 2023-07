A Panarea arriva anche Quantum of Solace, il panfilo ispirato a James Bond

Alle Eolie prosegue ininterrottamente la visita di lussuosi mega yacht e navi da crociera. A Panarea ha gettato le ancore "Quantum of Solace", di 73 metri ispirato a James Bond.

Il mega yacht richiama il 22esimo capitolo della serie con protagonista lo 007 inglese. In particolare il secondo che vede come protagonista l’attore Daniel Craig, nelle vesti del più famoso agente segreto del cinema. Ma di segreto ha poco: realizzata da Turquoise Yachts, presenta 7 cabine tra le quali quella padronale. E' di proprietà del milionario John Staluppi, l’americano degli yacht più lussuosi del mondo. A bordo anche l'elicottero.

Vero e proprio “self made man”, Staluppi iniziò a lavorare come meccanico a New York. Esperto di auto, gestì poi una pompa di benzina, poi una ventina di stazioni di rifornimento, prima di dedicarsi alla sua passione: la nautica, diventando un mito vivente per aver ideato la Millennium Super Yachts: una linea di yacht personalizzati di ineguagliabile bellezza e prestazioni uniche.

Due i motori caterpillar con una velocità di 17 nodi e con un’autonomia di 7mila miglia a 12 nodi garantita da serbatoi capaci di ospitare fino a 204mila litri. Può ospitare 12 turisti con 18 d'equipaggio. Per una settimana si può noleggiare a 560 mila euro.

Tra Stromboli e Panarea naviga "Lionheart", di 90 metri, di proprietà di Sir Philip Green, miliardario britannico e proprietario di Topshop, e di sua moglie Lady Tina Green, residente monegasca e imprenditrice e proprietaria della galleria di design GM. Green ha un patrimonio stimato da Forbes di oltre sei miliardi di sterline. Già alla ribalta per i sei milioni spesi per la festa per il suo sessantesimo compleanno quando decise di affittare un intero resort e regalare ai suoi ospiti di lusso quattro giorni indimenticabili con intrattenimento musicale di eccezione (Stevie Wonder, Robbie Williams, Carlos Santana e Michael Bublé).

Il mega yacht è stato costruito in Italia da Benetti e progettato da Stefano Natucci e il design interno da Green & Mingarelli Design, società di proprietà della moglie. Tra gli ospiti a bordo in passato ha avuto anche Cristiano Ronaldo. Ha due motori Caterpillar con una velocità di 18 nodi. Può ospitare 12 turisti con 30 d'equipaggio. Ha quattro ponti collegati con ascensore e anche un eliporto. Il valore è di 150 milioni di dollari.

A Lipari davanti a Valle Muria si è ormeggiato "Lady E" di 75 metri. Costruito con uno scafo in acciaio è alimentato da 2 x Caterpillar con una velocità di 17 nodi. Ospita 12 turisti con 21 d'equipaggio.

A Praia Vinci vicino ai faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu si è ancorato "Triumph" varato da Benetti, 65 metri di lunghezza, presenta ben 5 ponti chiusi più un Sun Deck e offre un’elevata efficienza di carena e una navigazione silenziosa per viaggiare a lungo raggio nel massimo comfort.

A bordo l’applicazione della tecnologia costruttiva “Box-in-Box” è estesa a quasi tutti gli ambienti e garantisce silenziosità e vibrazioni ridotte, caratteristiche particolarmente apprezzate. Potendo contare su un’autonomia di oltre 4.700 miglia a 12 nodi e con l’intenzione di trascorrere lunghi soggiorni a bordo. Tra le peculiarità più rilevanti, la suite armatoriale di oltre 130 mq con annessi studio/lounge e ampia terrazza esterna privata, la cabina Vip a tutto baglio sul Main Deck.

Sempre nella “capitale” delle Eolie, davanti allo storico castello si è ancorata la nave da crociera "Seabourn Sojourn". E’ la seconda nave della linea extralusso della flotta. La nave, sulle acque del Tamigi e battezzata dall’attrice e icona fashion Twiggy, è quanto di più simile a un boutique hotel si possa trovare in mare aperto. e' Sorella di Seabourn Odyssey e Seabourn Quest.

A bordo 450 passeggeri e garantisce inoltre una ricca selezione di escursioni ed eventi, dal famoso Caviar in the Surf alle feste in spiaggia.

Foto Notiziarioeolie.it