A Filicudi c'è Planet Nine, il mega yacht da 85 metri protagonista del film Tenet

In prossimità dello scoglio gigante La Canna, alto 85 metri, si è ormeggiato «Planet Nine» di 75 metri. E dopo lo yacht che partecipò al film di James Bond, anche questo vaporetto di lusso della flotta Admiral è stato protagonista delle riprese in Italia di «Tenet», il nuovo sci-fi film di Christopher Nolan con John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

«Tenet» è stato girato in sette nazioni differenti. In Italia le principali riprese sono state effettuate nelle acque al largo della pittoresca costiera Amalfitana che, per esigenze della produzione, ha replicato le coste del Vietnam. Con i suoi sei ponti, rinforzato grigio acciaio e la piattaforma per elicotteri è stato scelto perché in linea con le caratteristiche di Andrei Sator, l’antagonista del film interpretato da Kenneth Branagh. È il suo palazzo, il suo rifugio e dà un’idea di come il personaggio affronta il mondo. È anche dotato di un helipad progettato per accogliere un elicottero «Agusta Grande» con heli hangar sottostante e stazione di rifornimento carburante. È prevista inoltre una cabina e un ufficio per l’elicotterista di bordo.

A Panarea ha fatto bella mostra «Queen Miri», di 92 metri della famiglia del magnate americano Sheldon Adelson, morto nel 2021 che è stato uno degli uomini più ricchi del mondo (Forbes ne ha stimato il patrimonio in 26,52 miliardi di dollari) proprietario di complessi alberghieri e case da gioco in tutto il mondo. Vale 70 milioni di dollari e prende il nome dalla moglie Miriam, può ospitare 36 persone e un equipaggio di 32 persone. È alimentato da due motori e la sua velocità massima è di 17 nodi. Noleggiare Queen Miri per una settimana costa un milione e 825 mila dollari, a cui aggiungere le spese.

A Panarea ha gettato le ancore anche «Stella M» di 60 metri, è stato costruito da Amels nei Paesi Bassi. I suoi interni sono stati progettati dalla casa britannica Reymond Langton e l'esterno da Tim Heywood Design. Ospita 12 ospiti turisti con 13 d'equipaggio. E' costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. Ha una velocità di 15 nodi con un'autonomia fino a 4.500 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 143.000 litri a 13 nodi. I suoi serbatoi d'acqua immagazzinano circa 24.000 litri di acqua dolce. A Praia Vinci a Lipari è stato avvistato «Bacarella» di 60 metri, con bandiera della Cayman Islands. La stazza lorda è di 1052 tonnellate, la velocità di 26 nodi. A Stromboli si è ormeggiato lungo la sciara del fuoco «Arados» di 47 metri. L'architettura navale dello yacht è di Sunseeker, mentre il design degli interni è stato creato da Pierre Yves Rochon. Ospita 10 ospiti turisti.

