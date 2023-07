Messina, l'attore Nino Frassica nuovo testimonial di Atm sui social

Uno dei siciliani più amati della tv sarà testimonial dell'azienda di trasporti Atm di Messina. L'attore, nato proprio nella città dello stretto 72 anni fa sarà il volto noto che servirà a far crescere il brand sui social. Stamani l'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Zanca. Erano presenti il sindaco, Federico Basile, il vicesindaco, Salvatore Mondello, il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, e icomponenti del Cda, Carla Grillo e Salvatore Ingegneri. Durante la presentazione non sono mancati gli aneddoti divertenti del comico:

“Prendevo il bus ogni giorno per andare a scuola, passava davanti al bar di Galati dove ci riunivamo con gli amici. Uno di noi faceva la vedetta e appena si avvicinava l’autobus ci avvisava: arrivau l’autobus. E poi quanti ricordi lungo il tragitto che ci portava in centro: ricordo i primi ammiccamenti con le ragazze. Quante storie si potrebbero raccontare, mi ringraziate per avere prestato il mio volto ma sono io a ringraziare voi perché quello di salire su un bus dell’Atm con la divisa è sempre stato un mio sogno. Ricordo ancora mio zio che era autista e spesso mi faceva salire a bordo per farmi fare un giro e poi mi lasciava nei pressi di casa. Per me è un grande onore rappresentare questa azienda che è decisamente cambiata, vedo tantissimi autobus in giro, tutti moderni, so che sono anche tutti cardioprotetti".