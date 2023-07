Russell Crowe in vacanza alle Eolie, la dedica alla bellezza della Sicilia

"L'Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare". La bellissima dedica arriva dal "gladiatore" in persona, Russell Crowe, in vacanza in Italia e più precisamente in Sicilia, dove con il su yacht sta girando le Eolie. Dopo essere stato intercettato dai fan a Catania adesso è in tour per le isole minori. Lo dimostra il tweet pubblicato con una foto dell’isola di Strombolicchio, bellissima, e il "Gladiatore" australiano, premio Oscar nel 2000 proprio per l'interpretazione di Massimo, ne è rimasto letteralmente affascinato.

Qualche giorno fa, Russell Crowe è stato paparazzato al Porto Rossi dove era ormeggiato con il suo yacht. Sono migliaia i megayacht che ogni anno decidono di trascorrere l’estate nelle coste siciliane per godere delle meraviglie di questa terra. Dopo qualche chiacchiera e qualche foto, il gladiatore è salito a bordo ed è partito alla scoperta della nostra terra.