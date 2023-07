Sfilata di mega yacht alle Eolie, al largo di Stromboli c'è Barbara

A Stromboli, al largo della Sciara del fuoco, ha gettato le ancore «Barbara», lo yacht di 89 metri. Costruito dal cantiere olandese Oceanco e disegnato da Sam Sorgiovanni, ospita 12 turisti con 28 persone d'equipaggio. Può raggiungere una velocità di 19 nodi.

A Salina, in località Rinella, si è ormeggiato «Savannah», di 83 metri. Appartiene all’imprenditore svedese-canadese Lukas Lundin, uno degli uomini più ricchi al mondo, del valore di oltre 100 milioni di dollari. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e ponti in teak e dispone di speciale «sala sottomarina», che consente agli ospiti di sbirciare al di sotto della superficie del mare.Il proprietario è presidente della Lundin Mining Corporation e di altre importanti società. Lundin è un uomo d'affari miliardario svedese-canadese, con interessi anche nel mondo petrolifero e dei metalli preziosi, con un patrimonio stimato di circa 2,5 miliardi di dollari.

A Panarea, alle Formiche, si è ormeggiato «Lusine», di 60 metri, realizzato da Heesen ed è il posto sull’acqua «più vicino alla Luna». Una caratteristica che lo rende unico: un pezzo di meteorite lunare, incastonato nel palladio, il metallo più prezioso sulla Terra, e difatti «Lusine», in armeno significa proprio luna. Ha una velocità di 17,5 nodi, spinto da due motori diesel con un’autonomia di 4.200 miglia. Le linee esterne sono disegnate da Omega Architects. Può ospitare 12 persone, c'è l’eliporto touch-and-go ad uso privato. E nella piccola isola delle Eolie c'è anche «La Dea II» di 50 metri. Costruito dal cantiere americano Trinity Yachts, ospita 12 turisti con 9 d'equipaggio e presenta uno stile interno di Sylvie Charest.

Foto notiziarioeolie.it