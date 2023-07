Spettacolo a Panarea: piroette e salti dei delfini davanti ai turisti

«Ma che bella sorpresa…!». Per un gruppo di turisti escursione in barca più emozionante in barca non poteva esserci. Erano partiti da Salina a bordo del vaporetto Glentor di Angelo Zavone. Una trentina tra italiani e anche inglesi diretti alla volta di Panarea. Giornata splendida, anche se con un gran caldo (quasi 40 gradi), mare calmissimo e più azzurro che mai. Nel canale improvvisamente un branco di delfini ha fatto festa con loro.

«È stato spettacolo puro – dice il marittimo Bruno Abbondanza – quasi quasi erano ben felici di gareggiare con noi. Erano una decina. Prima saltavano a prua. Sembravano di essere su di giri per l’entusiasmo che avevano scatenato, vedendo i vacanzieri fare foto, video e soprattutto contentissimi per l’incontro ravvicinato. Poi si sono messi in scia e giocavano sulle onde…». Fin quando si sono allontanati tra gli applausi dei turisti per l’edizione straordinaria dello spettacolo. Un vacanziero di Roma ha commentato «solo nelle isole di Eolo si possono provare simili emozioni…».

foto e video notiziarioeolie.it