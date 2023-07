Alle Eolie avanza l’esercito dei vip e dei mega yacht, Serena Rossi a Filicudi

Alle Eolie avanza l’esercito dei vip e dei mega yacht.

A Filicudi, l'attrice Serena Rossi si rilassa in mare e gira quasi tutte le isole insieme alla sua famiglia. E ha immortalato le foto su Instagram.

“Serenetta: amore su un catamarano. I miei due grandi amori che guardano il tramonto da Vulcano. Lipari. Pesciolini Dieghino a Filicudi e Stromboli” ha commentato sui social.

Anche l'attrice e modella canadese Shay Mitchell in vacanza nell'Arcipelago tra Panarea e Stromboli.

Ma lo spettacolo è in mare. L’Arcipelago è accerchiato da una marea di mega yacht. Le sette isole ormai sono una meta consolidata. Si parte da Capri, si arriva nelle isole di Eolo e si prosegue per la Sardegna.

A Panarea ha gettato le ancore il mega yacht "Nautilus", di 72 metri. Costruito da Perini Navi, la sua velocità è di 16,5kn e vanta una gamma massima di crociera di 7500,0nm a 12,0kn con potenza proveniente da due motori diesel diesel Caterpillar da 2146,0 CV. Può ospitare fino a 12 persone con 22 membri dell'equipaggio.

A bordo di questi 2Palazzi galleggianti” di tutto e di piu’. Reali, magnati, industriali, miliardari, attori, attrici, campioni dello sport, modelle e stilisti. E tutti ad ammirare i crateri, faraglioni e grotte…

Foto video notiziarioeolie.it