Lipari, la palermitana Gloria di Bella eletta Miss Eolie: "Mi piacerebbe diventare medico"

Gloria Di Bella, 17 anni di Palermo, è la nuova Miss Isole Eolie e parteciperà alle prefinali nazionali di Miss Italia 2023 rappresentando l’arcipelago eoliano. E’ stata eletta ieri sera al Teatro del Castello di Lipari al termine della finale regionale.

“Frequento il liceo classico e mi piacerebbe diventare medico oltre che entrare nel mondo dello spettacolo. Mi appassiona il cubo di Rubik che so risolvere. Pratico inoltre tanto sport e in particolare pallavolo, ginnastica artistica e nuoto. Grazie Lipari, grazie Isole Eolie ”, queste le sue prime parole con l’auspicio che possa rappresentare le Eolie il più a lungo possibile. Perché è questo l’obiettivo, voluto fortissimamente da Brand Eolie, società nata nel 2020, per promuovere il territorio nel quale opera, nel mondo.

29 le ragazze che hanno “sfilato” provenienti dalla Sicilia e con Palermo che per numero ha “spadroneggiato”.

La sera precedente Grazia Ferro di Marina di Ragusa era stata eletta “Miss Lipari” e insieme alle altre cinque classificate Stella Bartolomeo, Alessia Blancato, Giorgia Teniglia, Chiara Gentile e Sofia Crifò ha partecipato alla finale regionale.

Miss Lipari – Miss Miluna, con la seconda classificata Miss Rocchetta bellezza, si sono anche aggiudicate la borsa di studio istituita dall'Accademia degli Studi Turistici e Manageriali di Palermo. Un riconoscimento che aprirà le porte a un “Professional Master Training” post diploma-laurea, da svolgersi presso le oltre 470 imprese turistiche alberghiere associate presenti su tutto il territorio nazionale.

Tra le prime sei anche la liparese Chiara Gentile, una delle tre partecipanti eoliane (con Desiréé Natoli e Maria Bruna Alleruzzo) su otto iscritte. Le altre cinque non si sono, purtroppo, presentate.

La manifestazione davanti ad un folto pubblico è stata presentata da Antonello Consiglio e Giada Rumè, con special guest Anita Lucenti e Chiara Esposito. Gli eventi sono curati dall’esclusivista regionale Salvo Consiglio con il suo staff tutto al femminile Anna Salanitro, Ekaterina Melnikova eTiziana Resina.

E a proposito di territorio, la manifestazione è stata anche l’occasione per premiare le proprie eccellenze con il premio “Le Perle Eoliane”. Dovevano essere dei riconoscimenti frutto delle indicazioni del web ma le segnalazioni giunte, salvo qualche eccezione, non si sono rivelate attendibili. Il premio è andato, quindi, agli imprenditori che hanno fatto la storia del turismo, Adriano Longo e Antonio Bernardi; a chi con le sue molteplici attività si sta distinguendo nell’accoglienza turistica come Emanuele Carnevale. Ed ancora alla “ signora dei capperi” di Malfa, Maurizia De Lorenzo; per l’incoming alla famiglia Polito di Imperatore Travel per il Therasia Resort di Vulcano.

E’ stata quindi la volta del premio “Eolie nel mondo” riconosciuto ai Cantori Popolari delle Eolie e al direttore artistico Nino Alessandro. Per la “Buona cucina” riconoscimento al pluridecorato chef liparese, Lucio Bernardi. Infine, il premio artistico al compositore Carmelo Travia che ha ringraziato la sua gente con un videomessaggio e quello per la solidarietà a don Gaetano Sardella, nel 50° di sacerdozio e di grande servizio alla sua comunità.

