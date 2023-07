Sting torna alle Eolie, cena e abbracci a Lipari

Alle Eolie è tornato Sting. Nella sua prima volta, che risale all’agosto 2015 a Stromboli, regalò un mini concerto al tramonto. Adesso dopo gli ultimi impegni di lavoro, si sta rilassando con la famiglia nelle isole. A Lipari, tappa dal ristorante «Filippino». Il patron Antonio Bernardi jr. e company hanno fatto festa con i piatti tipici della cucina eoliana. Poi foto ricordo ed il direttore di sala Giuseppe Donato si è commosso per l'abbraccio. E in dono non poteva mancare «Il Piatto del Buon Ricordo».

L’artista internazionale si sta rilassando alle Eolie dopo che ha ispirato il film «Oppenheimer» di Christopher Nolan. Il regista britannico ha raccontato come la canzone dell'ex Police «Russians» ha avuto un suo ruolo nel film che è tra i più attesi della nuova stagione cinematografica. Vera leggenda vivente, è stato anche raccontato nel documentario «Sting tra musica e libertà», per la regia di Julie Veille, trasmesso giovedì sera su Rai 5.

Sting era stato diverse volte alle Eolie. Il 22 agosto del 2015, al tramonto, si era anche esibito in un mini concerto nella villa di Stromboli di Alberto Contri, già presidente della Fondazione Pubblicità Progresso e consigliere Rai, che più volte aveva ospitato anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Foto Notiziarioeolie.it