Dolce e Gabbana ritornano alle Eolie con il nuovo yacht Regina d'Italia II da 50 milioni

Dolce e Gabbana dopo aver venduto la villa di Stromboli sono tornati alle Eolie.

Stavolta con il nuovo yacht «Regina d'Italia II» hanno scelto Panarea, ma l'isola vulcanica è sempre fumante è lì davanti che possono sempre osservare nel suo splendore.

Lo yacht di 65 metri è stato realizzato da Codecasa. Il valore è di oltre 50 milioni di euro. Ha cinque ponti, due suite armatoriali, quattro cabine ospiti, una piscina, una palestra sul ponte sole. Ha le massime certificazioni internazionali e tecnologie allo stato dell’arte, tutte approvate dal Registro Italiano Navale, ha due motori Caterpillar da 2448 cavalli cadauno e può sviluppare una velocità di 17 nodi (circa 33 km/ora) a dislocamento leggero ed ha un’autonomia atlantica da 5.000 (più di 9mila chilometri) a 12 nodi.

Gli stilisti per molti anni amavano frequentare l'isola di Stromboli. Tanti gli ospiti vip con «sfilate» di modelle. Anche Naomi Campbell più volte è stata ospite della mega villa di Piscità, vicino al mare.

Ironia della sorte, a due passi c'è anche la villa che ad agosto sceglievano il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e consorte. E per la baldoria notturna capitò che si rese necessario l'intervento dei carabinieri.

Dopo le recenti forti eruzioni dello Stromboli gli stilisti decisero di mettere in vendita la villa e la notizia trapelata venne accolta come «una fuga» dall'isola che amavano.

La trattativa andò in porto, nonostante il costo elevato si parlò di oltre 6 milioni di euro. L'acquistò l'imprenditore italiano, Massimo Scagliarini, titolare di un'azienda che si occupa di attrezzature ospedaliere e produce dispositivi di protezione individuale.

A Stromboli i fratelli Scagliarini sono già proprietari di due ville nella stessa località di Piscità: una nella salita che conduce all'Osservatorio e l'altra nei pressi della chiesa di San Bartolo.

Il ritorno di Dolce e Gabbana fa pensare che sono intenzionati a mettere nuovamente su casa. In passato si parlò di Salina, ma senza successo.

Sarà a Panarea il loro nuovo nido?

A Lipari al ristorante «Filippino» lo storico giornalista sportivo della Rai Franco Zuccalà, 82 anni, con maglietta di Sky Sport, nella foto con il direttore di sala Giuseppe Donato.

Alle Eolie continua a girare Cesare Cremonini e in barca - secondo il gossip - ci sarebbe anche la sua «nuova fiamma» Giorgia Cardinaletti, giornalista di Raiuno.

Foto da Notiziarioeolie.it