Samuele Bersani torna a Stromboli, che passeggiate in gommone

Samuele Bersani è tornato alle Eolie. Ormai è un habitué. Con il gommone dell'armatore Claudio Utano gira l’isola, passa anche davanti al mega ycht Abeona di 76 metri, del papà di Amazon Jeff Bezos, e come si nota nella foto, fa l'indifferente per nulla incuriosito dalla presenza in mare di due dei mega yacht più costosi al mondo. In totale 600 milioni di euro. Bezos da una decina di giorni va e viene alle isole Eolie. Approfittando della ripresa dell'attività di Iddu non si è voluto perdere lo spettacolo in edizione straordinaria. A bordo ovviamente del veliero Koru, lungo 127 metri, con tre alberi che è il secondo più grande al mondo.

Il cantautore Bersani, che oltre a Stromboli è legato pure a Ginostra, «l'isola nell'isola», con il suo gruppo due stagioni fa aveva tentato di trasferirsi nel borgo marinaro dove vivono una quarantina di anime con una nutrita schiera di tedeschi e una decina di asinelli che sono il vero mezzo di trasporto per fare su e giù dal porto all'abitato. Ma qualcosa è successo dopo un rientro da Ginostra, dove inizialmente aveva pensato di potersi mettere al lavoro sul nuovo album. «Non era il luogo adatto - disse - e i musicisti si sono ammutinati dopo qualche giorno. Allora abbiamo impacchettato tutto di nuovo e sono tornato a casa, per poi decidere di trasferirmi per un po' a Milano e a Parma».

