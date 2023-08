Alberto Matano in vacanza a Panarea: "Con il mare negli occhi"

Alberto Matano torna in Sicilia. Il giornalista e conduttore televisivo è in vacanza alle Eolie, a Panarea precisamente, da cui pubblica alcune foto con un panorama mozzafiato. "Con il mare negli occhi", scrive. E in effetti, quello alle sue spalle è uno scenario magico. Matano è così di nuovo sull'Isola, dopo aver trascorso parte della luna di miele, l'anno scorso, a Modica.

Nel Ragusano era stato ospite di alcuni amici insieme al marito Riccardo Mannino, avvocato cassazionista. Quasi diecimila i like dei fan sulle foto del conduttore Rai dalle Eolie, in tanti non vedono l'ora che torni in tv con La Vita in Diretta. Per Matano questi sono infatti gli ultimi giorni di vacanza: il programma riprenderà il via a settembre.