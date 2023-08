Le Isole Eolie terre di vip, Panarea è circondata dai mega yacht

L'isola di Panarea è circondata da mega yacht. Adesso è arrivato anche Atlantis II, il mega yacht di 115 metri della famiglia Niarchos, uno dei più grandi panfili privati del mondo, con il fascino dell’antico, fatto costruire dal magnate greco Stavros Spyros Niarchos per competere con il Cristina O di Onassis. Atlantis ha 99 metri di lunghezza.

Panarea circondata da yacht (da TikTok)

Stavros Spyros Niarchos, armatore e collezionista d'arte, fu uno dei protagonisti della vita mondana europea nel XX secolo. Possedeva una flotta importante di navi mercantili, sei yacht e una scuderia di cavalli da corsa, la sua collezione d'arte comprendeva dipinti di impressionisti francesi, come Degas e Renoir. Poi acquistò anche una Pietà di El Greco, che venne rinominata appunto Pietà Niarchos. Si sposò cinque volte ed ebbe numerose relazioni e morì nel 1996 in Svizzera, lasciando un patrimonio del valore di 5 miliardi di dollari. Ha lasciato in eredità al mondo culturale greco ed europeo il centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos, progettato da Renzo Piano e realizzato ad Atene da Impregilo costruzioni, un gioiello dell’architettura moderna e contenitore di arte e cultura.

Atlantis II

La nave, costruita nei cantieri di Scaramanga tra il Pireo e Atene, è stata progettata dall’architetto Maierform. La parte meccanica è dotata di due motori da 4.800 cavalli, ha 17 uomini di equipaggio per 24 passeggeri.

A Panarea, nella lunga vacanza eoliana di Jeff Bezos, il patron di Amazon è stato immortalato in una trattoria da Chicco Testa, che sui social si è lasciato scappare «La nuca più ricca del mondo». Con gli amici, che sono al seguito dei due mega yacht da 600 milioni di euro, va e viene dalle Eolie.

A Santa Marina Salina l'attore palermitano Claudio Gioè ha scelto il pasticciere Giacinto Gallo di Lipari per gustare i dolci più buoni. Nella verde isola delle Eolie si sta concedendo una vacanza in attesa di essere ancora una volta il protagonista della fiction di Raiuno Makari, nella primavera del 2024, con i nuovi quattro nuovi casi misteriosi.

A Lipari, a Marina Lunga, nel pontile galleggiante di Peppe Li Donni, si è ormeggiato Saramour, di 61 metri, che, grazie ai suoi preziosi arredi, viene considerato una galleria d’arte galleggiante ed è stato classificato come uno degli yacht più belli al mondo. Costruito interamente in Italia, naviga attualmente sotto bandiera delle Isole Cayman. La sua bianca sagoma è visibile da ogni angolo del porto. Gli spazi esterni e gli ambienti si sviluppano su cinque ponti, con il ponte-lido che custodisce una splendida piscina azzurra.

Saramour

Sempre a Lipari ha gettato le ancore Aifer, di 60 metri, del cantiere Crn. Il proprietario è un giovane uomo d’affari turco che lo ha pagato 37 milioni di euro e detiene anche un Pershing 70, costruito dal cantiere italiano, brand del gruppo Ferretti, come chase boat per il superyacht. Ha linee esterne disegnate dallo studio Zuccon International Project in collaborazione con la designer Laura Sessa per gli spazi interni. Può accogliere fino a 12 ospiti. Gli interni sono caratterizzati da legni naturali e colori chiari con alcune pennellate di turchese.

Nella capitale delle Eolie c'è anche Almax di 63 metri. Progettato da Zuccon International Project per le linee esterne, con interni di Piero Lissoni. La zona più emblematica è l'area di poppa, un'ampia zona spiaggia di circa 90 mq disposta per godersi la vita in mare ed espandibile con ponti pieghevoli. A Panarea si è ancorato in rada Hampshire di 66 metri, costruito nei Paesi Bassi da Feadship. Ha una velocità è di 17 nodi. A Lipari, davanti al Castello, si è ancorato il veliero Club Med 2, bandiera francese, ha una lunghezza di di 187 metri, e una stazza lorda 14 mila 984 tonnellate, a bordo 400 turisti, è giunto da Giardini Naxox.

Foto e video notiziarioeolie.it