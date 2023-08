Vip alle Eolie: passeggiata a Lipari per Lapo Elkann, foto a Stromboli per Giorgia Soleri

Le Isole Eolie piene di turisti, vip e mega yacht. Lapo Elkann a Lipari è passato dalla tabaccheria di Antonio Bilotta. Ha acquistato circa 2 stecche di hetts per sigaretta elettronica, accendini e masticanti e a Bilotta ha confermato che «Lukaku... sì, può essere che arriva...». E si è dileguato con la moglie Joana Lemos e i due ragazzi, «dribblando» isolani e vacanzieri nell'affollata via Garibaldi. Poco prima tappa al ristorante Filippino aveva anche fatto il selfie con il titolare Antonio Bernardi e amici. Nell’isola è stato anche inseguito dall’influencer Vittorio Pavone.

A Stromboli bellezze al sole. Lorella Cuccarini ha già scalato un pezzo del cratere, ora si è aggiunta la 27enne influencer Giorgia Soleri. E sui social «foto bollenti». Il commento di un fan: «Il vulcano sei tu...».

Alle Eolie continua a girare il mega yacht Atlantis II di 116 metri, della famiglia del miliardario armatore greco Philip Niarchos, collezionista d'arte. Si è fermato al largo del borgo marinaro di Filicudi e con il tender ha raggiunto il porticciolo insieme alla moglie e alle figlie. È il primo figlio di Stauros Niarchos, che lasciò un’eredità di 5 milioni di dollari. Philip si è recato a far visita alla mostra di Lucio Fontana allo Studio Casoli. «Se l'uomo che ha comprato un Van Gogh per 71,5 milioni di dollari viene su questa piccola isola per vedere la sua mostra vuol dire che quel visionario di Sergio Casoli alla fine aveva ragione», ha commentato la memoria storica dell’isola Dario Lopes.

A Lipari davanti al castello si è ormeggiato il veliero da crociera Club Med2, è arrivato da Palermo e ripartirà per Catania. Bandiera francese, 14 mila 983 di stazza lorda a bordo ha 400 turisti. E davanti alla baia di Marina Lunga c’è Seabourn, giunta da Giardini Naxos: ripartirà per Amalfi, bandiera delle Bahamas, 23 mila 615 tonnellate con 300 turisti a bordo. Foto notiziarioeolie.it