Ferragosto alle Eolie con Mr. Rain, tra Lipari e Panarea spuntano gli yacht faraonici

Alle Eolie i tanti turisti si sono svegliati accolti da un’alba meravigliosa. Il cielo e il mare divenuti rossi grazie ai raggi del sole. «Un incanto», è il pensiero di alcuni vacanzieri che hanno atteso le prime luci in spiaggia a Marina Lunga, a Lipari. A Vulcano al «Therasia», nella magica terrazza che guarda i faraglioni, si gode lo spettacolo Mr. Rain, divenuto famoso a Sanremo con Supereroi. Da Milazzo è giunto con lo yacht dell'armatore Maurizio Mondello. È con la fidanzata e una coppia di amici.

Le isole festeggiano il clou dell'estate con bande che girano tra le vie principali a Lipari e spettacoli di intrattenimento a Salina tra Malfa e Santa Marina e giochi pirotecnici che hanno illuminato la baia. Il mare azzurro è affollatissimo di mega yacht. L'isola più gettonata è Panarea. In ogni angolo è attorniata da barche, così come Lipari, davanti alle bianche cave di pomice.

Nel «gioiellino» spadroneggia Faith, di 97 metri, di proprietà di Lawrence Stroll, patron della scuderia Racing Point Aston Martin, da 200 milioni di dollari, con elicottero e sottomarino. È alla fonda vicino a Basiluzzo e Dattilo. Dispone di 26 cabine (tra cui due suite vip), 17 delle quali sono riservate all’equipaggio. I servizi includono una piscina termale a poppa del ponte principale. Nell’area di prua c’è la zona di atterraggio per elicottero. Stroll è proprietario e fondatore della scuderia britannica Aston Martin F1 Team, che corre il campionato mondiale di Formula 1. Il figlio, Lance, è uno dei piloti. Sempre a Panarea si è ancorato lo yacht d'oro Khalilah di 48 metri. Ha un costo di 28 milioni di euro, è costruito in fibra di carbonio e alluminio. A Vulcano avvistato Just JS di 61 metri. Realizzato dal cantiere olandese Hakvoort, ha un interno di design di yacht Sinot. A Stromboli, in prossimità di Strombolicchio si è adagiato White Star di 50 metri, battente bandiera delle Cayman, con interni da hotel cinque stelle.

Foto Notiziarioeolie.it