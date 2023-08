Lipari, il ritorno di Alberto Urso dopo il successo in America. In vacanza anche Mr. Rain ed Enrica Pintore

A Lipari il ritorno di Alberto Urso nella "sua isola", dopo le tournée in America. La scorsa estate di questi tempi si era esibito a Lipari nella piazza di Marina Corta strapiena per la Festa del Patrono San Bartolomeo.

Nella foto è con la ristoratrice-Chef Nunzia Cincotta nel suo locale situato nel belvedere di Quattropani.

“Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…” queste le recenti dichiarazioni del cantore "eolian-messinese".

Recentemente di Alberto si è anche occupato Alfonso Signorini nelle sue “Chicche di Gossip”. “Il cantante e vincitore di Amici? Il ragazzo ha scelto di andare a farsi le ossa e una sana gavetta in America, provando a seguire le orme e il successo canoro de Il Volo. Ci riuscirà?“.

Il vincitore della 18esima edizione di “Amici” si è unito al gruppo internazionale dei “The Tenors”. L’occasione è stata la puntata di "Tú sí que vales" dove hanno cantato il singolo "Miracle", un brano che parla di speranza, guarigione e armonia.

Alberto Dda giugno scorso vive a Toronto, in Canada. Si è trasferito su consiglio di Maria De Filippi. Ha raccontato: “Mi ha chiamato qui a giugno l’ex presidente della Universal America, Graham Parker, e mi ha chiesto di fare un’ospitata insieme ai The Tenors. Loro, sentita la mia voce, mi hanno chiesto subito di entrare nel gruppo. Abbiamo fatto parecchi concerti fra Canada e Stati Uniti. Ce ne sono stati nei più importanti teatri. Anche con un coro di 30 voci e l’orchestra completa”.

Alle Eolie continua le vacanze anche l’artista rivelazione di Sanremo Mr. Rain che gira le isole con l’armatore liparoto Maurizio Acquaro a bordo del suo yacht.

A Lipari vacanze anche per l'attrice Enrica Pintore, interprete di Clelia Calligaris nel "Paradiso delle signore". Dal 2018 al 2021 ha fatto parte del cast della soap opera di Rai 1. E’ stata “paparazzata” con il giovane “eolian-palermitano” Giulio Caserta nella piazzetta della movida di Marina Corta.

