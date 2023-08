Si insediano i nuovi parroci di Stromboli, Ginostra e Panarea

A Stromboli nella vulcanica isola delle Eolie ed anche nel borgo di Ginostra ed a Panarea si sono insediati i nuovi parroci. Si tratta dei sacerdoti Domenico Greco, amministratore delle parrocchie San Pietro in Panarea e San Vincenzo Ferreri in Stromboli e San Bartolomeo in Stromboli e San Vincenzo Ferreri in Ginostra e Mario Isgrò, vicario della parrocchia San Vincenzo Ferreri in Stromboli.

I parroci nominati dall'Arcivescovo Giovanni Accolla si sono recati nelle rispettive parrocchie e accolti dai fedeli hanno celebrato la prima messa.

Riccardo Lo Schiavo di Ginostra, borgo marinaro di Stromboli, definito "l'isola nell'isola", perchè raggiungibile solamente via mare, ha commentato "Si riaccende la speranza...".

A Stromboli dopo che era arrivata la notizia del trasferimento di Don Giovanni Longo, gli isolani con primo firmatario Mario Cincotta, ex capo gruppo consiliare di Forza Italia, avevano inviato all'Arcivescovo Accolla una petizione con oltre 300 firme.

