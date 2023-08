Vip alle Eolie e paparazzi sotto l'ombra del patrono e protettore San Bartolomeo

Alle isole Eolie prosegue ininterrottamente la presenza dei vip.

A Ginostra ha fatto tappa Luca Cordero Montezemolo (nella foto con l'isolano Gianluca Giuffrè). Montezemolo è stato sempre un habituè delle Eolie, ma da qualche anno aveva puntato su altri lidi.

A Vulcano è tornato Giorgio Armani con il suo "Main", ed ha fatto visita a Gianluca Fusco nella "Pescheria-Ristorante the King of Fish" per assaporare le specialità marinare, mentre a Lipari nella piazza della movida di Marina Corta continua a "spadroneggiare" l'armatore Angelino Puglisi.

L'ultimo suo colpo "vippaiolo" è stata la campionessa di atletica leggera Libania Grenot Martínez, ex velocista italiana di origine cubana, primatista nazionale dei 200 e dei 400 metri piani. In carriera si è laureata per due volte campionessa europea dei 400 metri piani. L'ex ala sinistra del Cs Lipari, divenuto famoso per la sua velocità sui campi di calcio, ha tentato uno scatto, ma qualche chilo di troppo lo ha bloccato...

Nel mentre in barca ha fatto girare grotte e faraglioni all'attrice di "Un posto al sole" Marta Anna Borucinska ed anche Simona Loizzo, deputata nazionale e membro della commissione nazionale cultura e sanità.

E ora le Eolie ancora gremite di turisti si accingono a festeggiare giovedì il patrono e protettore delle Isole: San Bartolomeo. Molti eoliani d’Australia sono tornati a casa proprio per seguire la processione nelle vie centrali di Lipari. Ma la ricorrenza del Santo sarà celebrata in concomitanza anche a Sydney e Melbourne ove vi sono già con la quarta generazione, ben 40 mila eoliani.

L’Australia è sempre piu’ l’ottava isola delle Eolie…

Foto notiziarioeolie.it