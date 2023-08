Fiorella Mannoia: "A Messina ho mangiato un arancino". Ficarra e Picone la correggono: "Si dice arancinA!"

"Ultimo giorno di Sicilia e ultimo arancino. Ho chiesto eh? Arancino o arancina? Arancino...mi hanno detto. Mi dispiace andare via, amo quest'isola e grazie per l'affetto che ci avete dimostrato in questi tre concerti". Fiorella Monnoia, reduce delle tappe del suo tour in Sicilia, si gode al tavolino di un bar il cibo tipico e ringrazia il pubblico prima di ripartire.

Tra i commentatori del suo post su Instragram ce ne sono però due speciali, Ficarra e Picone, che da palermitani doc la correggono: "Ti hanno detto male, si dice arancinA!". Gli attori accompagnano la frase con due faccine sorridenti e la cantautrice risponde: "Oddio che casino! (O casina? ormai so' confusa!").