Sfilata di Vip e mega yacht alle Eolie con tanti capricci anche in cucina

A Panarea l'attrice Miriam Leone incanta isolani e non. Da poche settimane ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio. Sui social da siciliana doc era stata chiara "Accussì", per omaggiare le sue origini, alle immagini scattate dal marito Paolo Carullo, manager finanziario di Caltagirone.

Sofia Goggia, la campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, dalla neve al mare, dopo due anni è ritornata alle Eolie. Sui social aveva commentato "Ma che vuoi di piu di una bella pasta al nero di seppia sulla barca che due anni fa mi ha fatto fare il giro alle Eolie?".

E non è un caso che ha ripreso a girare tra Lipari e Panarea.

Giorgio Armani con il "Main" passa da un'isola all'altra e dopo Salina ha raggiunto nuovamente Stromboli e gira col "tassinaro" Fabrizio Di Maggio.

A Panarea, con l’aliscafo della Liberty Lines, sbarcato lo chef Bruno Barbieri ed è pronto a far gustare le sue specialità.

Lipari si consola con il mega yacht "Atlante" che ha gettato le ancore alle pomici... 55 metri, dei cantieri CRN, del gruppo Ferretti, Si distingue per le forme squadrate, le linee spigolose che riprendono stilemi militari. Le linee sono dello studio Nuvolari Lenard e gli interni di Gilles & Boissier.

Verso prua ci sono le quattro cabine guests, con lampade realizzate dal francese Pouenat. Una vetrata di più di sei metri da accesso al salone del ponte superiore. Alcune essenze d’arredo sono abete spazzolato bianco e marrone, rovere nero, eucalipto per la scrivania e coffee table, e pannelli in pelle.

Davanti al castello ha gettato le ancore la nave da crociera "Sirena" che è giunta da Gozo e partirà alle 19 per Salerno.

Fa parte della Cruise Ship costruita e naviga attualmente sotto bandiera della Marshall Islands. Ha una lunghezza di 181 metri, trasporta 680 turisti con 400 d'equipaggio.

Foto notiziarioeolie.it