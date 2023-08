Maltempo alle Eolie, yacht e barche a vela cercano riparo nelle baie con poco vento

Due giorni di maltempo alle Eolie. Già da ieri sera ha iniziato a soffiare vento da ponente ed è proseguito per tutta la notte. Il Dio Eolo dovrebbe soffiare anche domani, mentre le condizioni meteo dovrebbero migliorare a partire da mercoledì.

Già sospeso, per il mare mosso, il collegamento con aliscafo della Liberty Lines da e per Palermo e per Messina. Si viaggia da Milazzo per Vulcano, Lipari e ritorno e con riserva per Filicudi e Alicudi e anche per Ginostra, mentre per Stromboli e Panarea qualche corsa è garantita. Difficoltà anche per le navi della Siremar nei collegamenti anche da e Milazzo, soprattutto nelle isole minori per le carenze portuali.

Nella baia di Marina Lunga di Lipari, che è ben riparata dai venti provenienti da ovest, si sono rifugiati yacht e barche a vela, e anche nelle altre isole in tratti di mari calmi, che ancora affollano l'Arcipelago.

A Stromboli c’è Queen Miri, di 92 metri di proprietà della famiglia del magnate americano Sheldon Adelson, morto due anni fa era considerato uno degli uomini più ricchi al mondo, Già proprietario di complessi alberghieri e case da gioco in tutto il mondo e Forbes ne ha stimato il patrimonio in 26,52 miliardi di dollari. Il mega yacht col nome rende omaggio alla moglie Miriam. È stato costruito in Grecia e ospita 36 persone.

A Vulcano si è ormeggiato Andiamo di 60 metri, di un armatore messicano. Ha scafo dislocante in acciaio e alluminio e porta la firma dello studio Francesco Paszkowski Design che ne ha curato sia gli esterni che gli interni, con l’architetto Margherita Casprini. È equipaggiato di due motori che consentono una velocità di 16 nodi.

Lo yacht Andiamo

A Panarea ha gettato le ancore Samurai di 60 metri, registrato nelle Isole Cayman è stato costruito da Alia Yacht. È stato progettato da Van Oossanen Naval Architects. Scafo in acciaio è alimentato da 2 motori con una velocità di 15 nodi. Sempre a Panarea avvistato il veliero Soutwind Of, di 40 metri. Costruito nei Paesi Bassi da Jongert, la velocità è di 12 nodi con un motore diesel. Può ospitare fino a 8 turisti con 5 membri dell'equipaggio. È stato progettato da Tony Castro, che ha completato anche l'architettura navale. Gli interni sono di Peter Sijm e naviga sotto bandiera di Malta.

Foto e video notiziarioeolie.it