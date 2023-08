Maria Grazia Cucinotta torna nella sua Messina: per lei un arancino speciale a forma di cuore

Maria Grazia Cucinotta è tornata per alcuni giorni nella sua Messina e si è recata anche in una rosticceria a cui è molto affezionata. "Questi sono i miei luoghi del cuore", ha scritto su Instagram, condividendo con i suoi follower le tappe del suo "percorso gastronomico". L'attrice ha raccontato di amare la sfoglia ripiena "San Daniele": "Quando andavo al liceo, ogni volta che uscivo da scuola passavo da qui e ne mangiavo una".

E poi, per lei, un arancino speciale a forma di cuore. "Sì, lo so, a Palermo è arancina…ma io sono messinese…”, precisa, prevedendo i tanti commenti in arrivo sui social. Tra gli scatti che raccontano i suoi giorni nella città dello Stretto anche quelli con una gustosa e tipica granita. "Buongiorno, ecco la mia colazione, con questo caldo ci sta proprio bene!", scrive l'attrice. "Che bello ritrovare gli amici quando torni a casa", ha concluso.