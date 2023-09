Sant'Angelo di Brolo festeggia nonna Angela per i suoi 101 anni

Sant'Angelo di Brolo in festa per Angela Tindari, che spegne ben 101 candeline. La nonnina della cittadina nel Messinese ha festeggiato il grande traguardo insieme ai tanti parenti e agli amici, ma non sono mancati gli auguri dell'amministrazione comunale. "Il sindaco Franco Cartolillo, a nome personale, della giunta, del consiglio comunale e di tutta la comunità santangiolese esprime le più vive felicitazioni alla signora Angela Fiorito che compie 101 anni".

Ma a Sant'Angelo di Brolo pochi giorni fa è stata festeggiata un'altra ultracentenaria: Tindara Pintaudi ha infatti raggiunto i 101 anni di età il 24 agosto. Le nonne dei record vengono descritte come due donne che hanno ben conservato lucidità e salute, sorridenti e da sempre dedite alla casa e alle loro famiglie.