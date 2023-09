Panarea,  festa per il matrimonio dell'eolian-australiana Bianca Tesoriero con Michael Edwards

A Panarea, l'isola in festa per il matrimonio dell'"Eolian-Australiana" Bianca Tesoriero e Michael Edwards.

Il nonno della sposa era di Panarea e la nipote non ci ha pensato due volte ed il "fatidico sì" all'uomo della sua vita, lo ha voluto pronunciare nello scoglio paterno.

In quella che è considerata l'ottava isola delle Eolie, per via dei 40 mila eoliani che ormai vi sono con la quarta generazione, sono arrivati ben 80 australiani tra parenti e amici.

La celebrazione del matrimonio è avvenuta nella chiesa di San Pietro ed è stata officiata da un parroco nigeriano in servizio a Salina. Nonostante il mare mosso che negli ultimi giorni ha reso difficoltosi i collegamenti marittimi Don Ebi Godwin in perfetto inglese ha unito in matrimonio la coppia che non ha badato a spese sia per la scelta della location che per il menu'. Insomma un matrimonio da nababbi.

Poi grande festa nella magica terrazza dell'Hotel "Lisca Bianca" (guarda sugli scogli che fanno corona all'isola e su Stromboli sempre fumante che nel cuore della notte ha pure regalato anche due-tre botti...) dell'imprenditrice Angela Tesoriero che non è parente della sposa. Ma Tesoriero è il cognome piu' diffuso sull'isola. E non tutti sono parenti.

Foto notiziarioeolie.it