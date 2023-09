Lezioni di cucina liparitana per una comitiva di australiane innamorate delle Eolie

Per una comitiva di australiane a Lipari "lezione" sui piatti tipici eoliani.

Il gruppo proveniente da Melbourne guidato da Nevia Hogan sta girando l'Italia e ha fatto tappa anche alle Eolie con periplo dell'isola con la "cicerona" Svetlana Roussak Ferlazzo ed i "professori" Emiliano e Duilio Cipicchia del ristorante "Le Macine" di Pianoconte hanno illustrato tutti i prodotti a chilometri zero che il locale presenta nei piatti a partire dal grano duro curato amorevolmente da papà Giovanni e dalla mamma Tina.

Le signore che non sono native eoliane, nella loro terra dai 40 mila isolani che si dividono tra le principali città Italiane, oltre che Melbourne anche Sydney, hanno sentito molto parlare del fascino di questo Arcipelago.

Ed è stato il motivo principale – come ha riferito l’accompagnatrice Nevia Hogan – per il quale hanno deciso di visitare le isole rimanendo favorevolmente impressionate per la bellezza dei panorami e per il mare trasparente.

L'intervista all'accompagnatrice Nevia Hogan

