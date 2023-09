Lipari, l’89enne Aldo Palmeri assegna le Tre Corone di Sicilia: l'anno venturo un trofeo con il suo nome

Il prof Aldo Palmeri ad 89 anni da Palermo alle Eolie e ha assegnato le "Tre Corone di Sicilia" ad albergatori e prepara la prima edizione 2024 per premiare i ristoratori che con la loro arte culinaria portano in alto il nome delle isole di Eolo.

Tra i premiati Mariella Fiorentino ed Anselmo Urso, "patron" del Grand Hotel "Arciduca".

Per i suoi 89 anni è stato anche festeggiato a "Liparo Re" di Sarah Tomasello ed Emanuele Carnevale al cospetto anche di personaggi di prestigio giunti dall'America come l'imprenditrice ed influencer Kamika Fullwood, con dei piatti curati dallo chef palermitano Massimiliano Sola all'insegna dei sapori eoliani, con torta gigante e con gli occhi lucidi del già direttore generale dell'assessorato regionale del turismo e attuale presidente del Club "Corone Oro Sicilia".