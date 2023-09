A Capo d'Orlando il nonno dei record: a 102 anni rinnova la patente fino al 2025

Ha acquistato la sua nuova utilitaria alla soglia dei cento anni e tra quindici giorni ne compirà 102. Ama guidare e ha superato pienamente la visita per ottenere il rinnovo della patente. Il nonno dei record, Antonino Mazzone, vive a Capo d'Orlando e nonostante abbia superato il traguardo del secolo di vita, non vuole assolutamente rinunciare alla sua indipendenza e potrà rimanere al volante fino al 2025: non ha nemmeno bisogno degli occhiali.

Ha raccontato di fare ogni giorno la colazione al bar e di utilizzare l'auto soprattutto per fare la spesa e portare i fiori per i suoi cari al cimitero. Mazzone, ex carabiniere del nucleo di polizia giudiziaria del Tribunale di Palermo è stato anche vice presidente dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo della sezione di Capo d’Orlando. Nato a Naso nel 1921, è vedovo due volte, ha avuto tre figli, due sono deceduti. Ha cinque nipoti e due pronipoti.

"La mia è una vita semplice, attorniata da amici e parenti - spiega - . La domenica vado in chiesa ad ascoltare messa. Curo i fiori e le piante nel giardino della mia casa. La mia alimentazione? Mangio tutto, tranne l'aglio! Un consiglio che voglio dare ai giovani? Di comportarsi bene e di sopportare le difficoltà della vita e con pazienza".