A Panarea nella Grotta dell’amore nuovo «fatidico si»

Giro delle Eolie in barca per una giovane coppia di turisti con sorpresa. Arrivati a Panarea in prossimità dell'isolotto Lisca Bianca, nella Grotta degli innamorati, il giovane vacanziero chiede alla sua ragazza «mi vuoi sposare?» con tanto di consegna dell'anello.

E la ragazza con un bacio appassionante ha pronunciato il fatidico «si» tra gli applausi degli amici e dell'equipaggio del Tornado dell'armatore Angelo Mollica di Lipari.

Nella grotta dello scoglio di Lisca Bianca, sono nati tanti amori. Frequentato anche da Lady Diana e Carlo D'Inghilterra a bordo del Britannia e successivamente dagli sposini William e Kate con tuffo in mare dallo scoglio.

Lisca Bianca, è un isolotto di piccole dimensioni sorto a circa 3 km dall’isola eoliana e conosciuto dagli abitanti e dai visitatori per la leggenda che vede protagonista la grotta degli innamorati dove sono nati tanti amori.

Foto e video notiziarioeolie.it