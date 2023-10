Vulcano, arriva Diletta Leotta con la sua dolce metà, il portiere Loris Karius: fan in delirio

La lunga estate eoliana va ancora avanti con l’arrivo di vip. A Vulcano sono sbarcati Diletta Leotta ed il compagno Loris Karius, il portiere tedesco del Newcastle.

Nel porto di Levante sono giunti con l’aliscafo della Liberty Lines provenienti da Milazzo. Con loro anche la piccola Aria e mamma Francesca Maugeri.

Neanche il tempo di scendere dal «veloce mezzo» che ci sono stati i primi selfie con l’ormeggiatore Antonio Costa e con l’operatore check della società trapanese Calogero Morgano.

Nell’isola si fermeranno qualche giorno, dopo gli impegni settimanali per la conduttrice sportiva di Dazn domenica nel derby Iuve-Torino e per lui con l’undici dell’ex milanista Sandro Tonali che ha pareggiato 2 a 2 sul campo del West Ham, anche se la partita l’ha vista dalla panchina.

Approfittando delle splendide giornate di sole e di mare (con anche 30 gradi), si tufferanno nelle acque calde di Levante, giri dell’isola in barca con il rammarico del laghetto termale ancora sequestrato, nonostante sia molto terapeutico e negli anni passati frequentato dai turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Diletta, catanese doc, da buona siciliana al «suo Karius» sta facendo apprezzare i luoghi più belli della grande isola. E le Eolie hanno sempre un ruolo di primo piano.

Lei c'è già stata più volte. E nell’album personale c’è una vera e propria «gallery fotografica» dei posti incantevoli delle sette isole.

Anche sulla cima del cratere della stessa isola o sulla tavola in mezzo al mare. E non è un caso che la coppia ha scelto l’hotel più esclusivo delle Eolie, il «Therasia», collocato a Vulcanello che s’affaccia sui faraglioni.

Per l’arcipelago a livello vippaiolo è stata una estate d’oro.

Come non ricordare a Panarea Robert De Niro, tornato alle Eolie dopo 30 anni e il presidente del City Manchester Khaldun al-Mubarak che ha festeggiato anche a Vulcano a base di aragoste e gamberi la conquista della Champions League con l’Inter.

Per non parlare degli oltre 200 mega yacht di 60 metri in su che hanno solcato il mare delle sette isole fino a Vulcano ed alle pomici di Lipari.

Foto da notiziarioeolie.it