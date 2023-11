Stromboli, catturata una murena di un metro e 30 centimetri

A Stromboli pesca record. Una guida vulcanologica, Antonio Famularo, ha catturato una murena lunga un metro e 30 centimetri.

Tra una escursione e l'altra sul cratere, si è concesso una battuta di pesca che si è rivelata straordinaria. In media la murena che vive quasi sempre in prossimità della costa su fondali rocciosi, ha una taglia di circa 80 centimetri, ma può arrivare a toccare fino a un metro e mezzo e il peso superare anche i quindici chilogrammi.

La murena è sempre stata oggetto di racconti mitici a causa del suo aspetto molto minaccioso. Si narrava anche che gli antichi romani per punire i loro nemici li gettassero in pasto a questo pesce. Fortunatamente con il passare del tempo è stata compresa meglio la natura della murena: si tratta di un pesce che non ama la socialità, i cui denti acuminati servono per svolgere il suo naturale ruolo di predatore acquatico e procacciarsi così pesci e molluschi.

Foto notiziarioeolie.it