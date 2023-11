Messina, addio al professore di cardiologia Giuseppe Oreto: «Mestro di vita e di umanità»

Il mondo accademico siciliano piange Giuseppe Oreto, medico e professore universitario di Cardiologia a Messina, autore di numerosi articoli scientifici e di due trattati di elettrocardiografia che hanno avuto notevole diffusione: «I disordini del ritmo cardiaco» e «L’elettrocardiogramma, un mosaico a 12 tessere».

Era uno stimatissimo uomo di cultura che da tempo coltivava l’amore per la poesia, ma solo di recente ha rivelato i propri scritti, pubblicando Figure ombre bagliori (Miano Editore, Milano, 2011) e Le voci del cuore (GBM, Messina, 2012). La silloge Domina Donna Dono (Genesi 2014) comprende testi scritti fra il 2002 e il 2014.

Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio anche da ex alunni, associazioni e colleghi del mondo universitario. «Grande maestro di cardiologia, di vita e di umanità». E ancora: «La cardiologia piange la scomparsa del professore Giuseppe Oreto, uomo di grande cultura e nobiltà d’animo rara, uno dei maggiori esperti di elettrocardiografia e di aritmie a livello nazionale e internazionale, autore di testi su cui hanno studiato cardiologi di tutta Italia. Grazie Professore per quello che mi hai insegnato, per il metodo trasmesso, che ho fatto mio e che metto in atto nella pratica clinica di ogni giorno. È stato un grande privilegio essere stato un suo allievo».