Salina, un esemplare di Avocetta immortalato nel laghetto di Lingua

A Salina nel laghetto di Lingua per la prima volta ha fatto visita un esemplare di Avocetta. Lo ha segnalato l’operatrice turistica di Lipari Diana Brown ed è stato immortalato dalla signora Libby Lush che ormai da anni, per amore. ha lasciato l’Australia e si è trasferita nella seconda isola delle Eolie, sposando l’imprenditore l’isolano Santino Rossello. «Si tratta – dice - di un magnifico e bellissimo esemplare di uccello che nessuno aveva mai visto prima alle Eolie».

L'Avocetta comune (Avosetta) appartiene alla famiglia dei Recurvirostridi diffusi in Africa ed Eurasia. Il laghetto di Lingua, nel Comune di Santa Marina Salina, è fatto di acqua salmastra che circonda il faro di Lingua, è una riserva naturale, da tutti considerato uno dei luoghi più suggestivi. In passato si trovavano le vasche per la produzione del sale, i cui resti erano ancora visibili nell'Ottocento, testimonianza documentata dal viaggiatore francese Jean-Pierre Houël durante la permanenza alle isole Eolie. Quando l'acqua è limpida, è ancora possibile intravedere alcuni resti dell'antica pavimentazione e dei muri divisori dell'impianto. Il laghetto di Punta Lingua si rivela essere un luogo perfetto per la sosta di uccelli migratori. Amanti del birdwatching e nel corso dell’anno si ammirare aironi, garzette, cavalieri d'Italia e sovente anche i fenicotteri rosa. Addirittura anche cinque in una volta. Per la gioia di grandi e piccini.

Foto concessa da Libby Lush