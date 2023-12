Lipari, inaugurato il presepe: i volontari all'opera per regalare all'isola l'atmosfera natalizia

A Lipari, la maggiore isola delle Eolie, si respira aria natalizia. Grazie alle iniziative dell’associazioni che si sono mobilitate in collaborazione con il Comune di Lipari per la gioia di grandi e piccini.

Nel palazzo Vescovile è stato inaugurato il presepe con la rappresentazione della natività in un contesto popolare e realistico, con l’aggiunta di figure come pastori, artigiani e personaggi della vita quotidiana. In un ambiente messo a disposizione dall’Arcivescovo Giovanni Accola, fresco dei sette anni di insediamento nella Diocesi, molto più capiente rispetto alla location della via principale delle scorse edizioni. Il lavoro dell’organizzatore Raffaele China & Family, oltre ai tanti collaboratori, è stato particolarmente apprezzato dalla comunità che si è riversata in massa. Entusiasmante anche la manifestazione organizzata per i bambini ed oltre mille hanno riempito il Corso sfilando con i loro pupazzi beniamini.

Ma è stata tutta l’isola che si è movimenta con gli zampognari che con le loro melodie hanno girato tutte le borgate, a Marina Corta dove sono stati inaugurati l’albero marinaro e il presepe del mare realizzati dall'Associazione SS. Cosma e Damiano con il messaggio augurale disegnato dall'artista chietina Maria Elena Carulli. e anche sul Corso con l’illuminazione del grande albero di Natale dai ragazzi della Palma e a Canneto con un marciapiede che ha cambiato volto e tutto dedicato alla festività natalizia.

Anche a Vulcano l’associazione Hierà per mercoledì 27 dicembre e il 5 gennaio, prosegue la tradizione del Presepe Vivente, che è arrivato alla sua 35esima edizione. Verrà rappresentato nelle grotte naturali di Vulcano Piano alle 17,30 per dare la possibilità a tutti di poter venire ad assistere alla rappresentazione. Venerdì 22 alle ore 20,30 nella chiesa di Vulcano Piano il coro parrocchiale insieme ai bambini di Vulcano eseguiranno un concerto di Natale per la pace.

È invece desolazione nelle isole minori.

Video notiziarioeolie.it