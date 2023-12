Il campione che porta i regali ai piccoli in ospedale da 20 anni: il grande cuore del messinese Michele Peluso

Le tradizioni vanno rispettate e in pochi le rispettano come fa Michele Peluso, messinese di 44 anni, bandiera della Nazionale italiana di powerlifting. La tradizione di Michele è quella di cercare di rendere meno duro il Natale dei bambini. Ormai da 20 anni porta, prima da solo poi con tutta la sua famiglia, un pensiero e qualche carezza ai bambini dell’istituto Gaslini di Genova, travestendosi da Babbo Natale. Una promessa legata molti anni fa, dove proprio alla figlia fu diagnosticato un problema importante di salute, per fortuna risolto.

Con lui la moglie Tamara e appunto i due figli, che hanno portato qualche momento di buonumore ai bimbi. Michele adesso è pronto a riprendere la sua carriera: dopo qualche mese di stop forzato negli allenamenti, si sta preparando per scendere in pedana per gli Italiani ad aprile 2024. Il siciliano nella sua carriera ha conquistato medaglie a livello italiano (diversi record tra cui ben 21 ori) e mondiale (due bronzi e due argenti), con anche un oro europeo.