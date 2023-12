Natale a Lipari, vescovo e fedeli in processione per chiedere la pace nel mondo

A Lipari la Notte di Natale dopo la Santa Messa c’è stata la toccante processione con candele, preghiere e canti verso il presepe realizzato nel giardino del palazzo vescovile, su input dell’arcivescovo Giovanni Accolla.

L’iniziativa è stata voluta dall’associazione «Gli amici del presepe» diretta dalla famiglia di Raffaele China. «Questa iniziativa – dice l’organizzatore Michele China che anche per la festa dedicata ai bambini con pupazzi giganti ha richiamato sul Corso circa mille persone – è nata per avere momenti di vero senso del Natale, che con gioia accoglie la nascita di Gesù, un momento Cristiano intenso e che abbiamo vissuto con numerose presenze nel posto che tutti ogni anno aspettiamo, il presepe. C’è stato anche un momento di raccoglimento per invocare la pace nel mondo…».

Foto e video notiziarioeolie.it