Due sorelle di Santa Teresa Riva protagoniste ad Affari Tuoi: finale con 3 pacchi rossi, vinti 30 mila euro

Sicilia ancora protagonista ad Affari Tuoi. Elisa (nella foto) e Graziella, due sorelle di Santa Teresa Riva in provincia di Messina, nella puntata di lunedì 15 gennaio, hanno giocato e vinto 30 mila euro. La cifra era contenuta nel pacco assegnato il 14.

Graziella ed Elisa Ballisto sono state sostenute molto sui social, anche dal sindaco Danilo Lo Giudice: «In bocca al lupo ad Elisa che finalmente stasera gioca la sua partita ad Affari Tuoi su Rai1 in rappresentanza della Sicilia. Avanti tutta!», aveva scritto su Facebook poco prima dell'inizio della trasmissione. L’obiettivo iniziale di Elisa, compagna dell'assessore comunale di Messina, Roberto Cicala, era quella di vincere una somma che consentisse di pagare gli studi all’estero della figlia Alessia.

La gara inizia subito in salita, al primo pacco chiamato vanno via 50 mila euro. Poi le due siciliane riescono ad eliminare diversi pacchi blu. Prima offerta del dottore è il cambio pacco, ma le due sorelle decidono di tenere quello che il destino gli ha riservato, il 14. Man mano che la gara va avanti, vanno via 200, 100 e 300 mila euro. Elisa e Graziella rifiutano due offerte del dottore, 19mila euro prima e 14 mila dopo.

Alla fine rimangono solo pacchi rossi: 20 mila, 30 mila e 75 mila euro. Il dottore offre 28 mila euro, ma Elisa rifiuta. L’ultima chiamata delle sorelle vede sfumare 75 mila euro, il dottore offre il cambio ma le sorelle vanno avanti con il loro pacco e alla fine vincono 30 mila euro.

Per Elisa, come dice a fine gara, missione compiuta: si tratta di un bel gruzzoletto che consentirà alla figlia di poter studiare un altro anno negli Stati Uniti.