Grande festa a Furci Siculo, gioca 5 euro al «10eLotto» e ne vince 100mila

La dea bendata bacia ancora la Sicilia. Un'altra importante vincita è stata registrata nell'Isola: a Furci Siculo, in provincia di Messina, è stato centrato un «9 doppio oro» che ha fruttato 100 mila euro. La giocata è stata realizzata nel concorso di giovedì 18 gennaio.

Il «9 doppio oro» è stato realizzato, giocando 5 euro, nella tabaccheria Giovanni Giuffrè, con la modalità frequente, quella che si gioca ogni cinque minuti. Nel piccolo paese jonico c'è tanta curiosità per conoscere il vincitore.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro, per un totale di 206 milioni da inizio anno.

Il 2024 è iniziato bene per i siciliani, sono tante le vincite già registrate, come ad esempio il 5+1 al Superenalotto centrato a Siracusa ad inizio mese. Un fortunato giocatore a Siracusa ha vinto oltre 680mila euro. La schedina vincente è stata giocata presso il Cafe del Mar, in via Lido Sacramento 19. Altre vincite seppur di minore entità, sempre al Superenalotto, sono state registrate a Caltanissetta, Lingualossa, Bagheria e Randazzo.