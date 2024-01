Giuseppe Santoro, da Giardini Naxos a Sidney per il record della pizza alla nutella più lunga del mondo

Un siciliano batte il record della pizza alla nutella più lunga del mondo, con un dolce di ben 100 metri di bontà. A siglare l'impresa è stato il presidente della federazione italiana pizzaioli, Giuseppe Santoro, originario di Giardini Naxos. Un record questo raggiunto a Sidney, in Australia, grazie alla collaborazione di Pierre e Rosemary Moio, il team di The home Grounds in Five Dock, d un centinaio di volontari.

È stato così superato di gran lunga il precedente record di 58 metri. Dopo sei ore di lavoro, è stata preparata una pizza da 100 metri in unica cottura e stesura. A coordinare volontari, sponsor ed intrattenimenti, per questa iniziativa volta alla raccolta fondi di beneficenza, sono stati Pierre e Rosemary, mentre Giuseppe si è occupato di parte tecnica, stesura e forni. «È stato molto complicata la preparazione di 100 metri di pizza - ha commentato Santoro – con un’unica stesura cottura. Abbiamo adoperato oltre 120 kg di Nutella e frutta fresca arrivata dalla famiglia Macri dal mercato centrale di Sidney come ad esempio, fragole e banane. Non sono mancati neanche i marshmallow che tanto piacciono agli australiani. È poi seguita la farcitura grazie alla presenza di vari master chef, Australia India e gli chef dell'ultimo 'My Kitchen Rule Australia'». La prima fetta di pizza alla Nutella è stata battuta a mille dollari. Naturalmente tutto è andato in beneficenza.