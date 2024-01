Grande festa a Patti per Maria Catena Casella: compleanno record con cento candeline

Un traguardo da record a Patti, per Maria Catena Casella, che ha compiuto ben cento anni. Un evento festeggiato da amici e parenti della neo centenaria, che nella cittadina conoscono tutti. Una grande festa, durante la quale nonna Maria Catena è stata circondata dagli affetti più cari.

Presente anche il sindaco Gianluca Bonsignore, che ha partecipato alla cerimonia religiosa celebrata dai sacerdoti Angelo Costanzo e Leonardo Maimone della Parrocchia San Nicolò di Bari, da sempre frequentata dalla signora. Ma non è stata l'unica festa a Patti. Anzi, non è stata l'unica festa nel palazzo in cui Maria Catena abita: nello stesso stabile vive infatti Abbondanzia Torre, che di anni ne ha compiuto 101.

Due donne forti e ancora lucide e sorridenti, che hanno ringraziato i presenti con sorrisi e abbracci. Per loro una maxi torta, candeline, applausi e palloncini. All'allestimento hanno partecipato anche i condomini: «È davvero straordinario quello che è successo, partecipare ai festeggiamenti di due donne da record non è così frequente», dicono.