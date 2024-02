Compie 95 anni l'uomo più longevo di Panarea e guida ancora la motoape

Anche lo Stromboli con un botto pomeridiano lo ha salutato e gli fatto gli auguri. Pietro Cappelli, il nonnino di Panarea ha compiuto 95 anni. È stato festeggiato da tutti i familiari e dagli amici giunti anche da Milano. Torta con candeline spente dal più anziano della piccola isola delle Eolie, champagne e anche le chiacchiere preparate in famiglia. Tre figli e nipoti in una giornata quasi estiva nella villetta che guarda sullo Stromboli fumante e sugli scogli che fanno corona all’isola. Poi al bar del porto, l’unico aperto per ora, fiume di malvasia di produzione propria, per tutti i pochi abitanti per ora presenti sull’isola. E baci per tutti.

«Mercoledì – dice con gli occhi lucidi per il tanto affetto ricevuto – ho anche superato gli esami di guida…». E in mattinata già "sfrecciava" felice e contento con la sua motoape elettrica per le bianche viuzze dell'isola. «Qual’è il segreto della mia lunga vita? La mattina – spiega – mi alzo alle 5 e vado a dare da mangiare alle 70 galline che abbiamo in famiglia. Raccolgo le uova 15-20 al giorno e molte delle quali le dono agli amici, poi vado nell’orticello a prendere finocchi, broccoli, cavolfiori e la verdura per l’insalata. Porto a casa anche il vino che produciamo nel nostro vigneto. Così come anche l’olio del frantoio che abbiamo. Da ex imprenditore edile controllo i lavori che ha in giro mio figlio Franco che ha preso il mio posto…». Pietro Cappelli ricorda anche quando 60 anni fa sbarcò per la prima volta a Panarea.