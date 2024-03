Lipari, ai poveri il cibo invenduto e vicino alla scadenza

A Lipari centro la Caritas ha chiuso i battenti, mentre prosegue la sua attività nella frazione di Canneto. Ma per aiutare le famiglie più bisognose si sono attivati i volontari della Croce Rossa delle Eolie, grazie alla campagna avviata da Notiziarioeolie.it.

I proprietari di ristoranti, pizzerie, rosticcerie, bar, panifici, pasticcerie, supermercati, macellerie e negozi di frutta e verdura, hanno dato la loro disponibilità a mettere a disposizione cibi caldi e generi di prima necessità che sono in scadenza, per le sempre più numerose famiglie isolane che vivono in difficoltà sull’isola.

Il primo a beneficiarne è stato Pasquale (nella foto), l’eremita che viveva sotto il ponte pericolante di Porticello, ma dopo che la Città Metropolitana di Messina ha emesso l’ordinanza per i due ponti a rischio (bloccando il traffico da e per Acquacalda autorizzando solo i residenti, in attesa che realizzi un by pass), si è trasferito autonomamente in altro luogo più sicuro, sempre nella zona pomicifera di Lipari.