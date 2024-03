Eolie, invasione di comitive di turisti cinesi

A Lipari invasione di comitive di turisti cinesi. In giro per l’isola tra spiagge, cave di pomice e belvedere di Quattrocchi. Le Eolie dopo la lunga e complicata stagione invernale con l’arrivo della primavera si preparano alla grande stagione turistica con la riapertura delle attività alberghiere e commerciali. Le isole si movimentano. A Vulcano i turisti a gruppi scalano il cratere fino alla cima di 400 metri, mentre a Stromboli per l’ordinanza sindacale devono fermarsi a quota 400 invece della vetta ad oltre 900 metri per l’attività sempre attività di «Iddu» con i lanci di lapilli incandescenti. Marzo pazzo. Tempo bello e brutto. Il tempo che è stato bello anche con 20 gradi ha favorito anche i primi bagni in mare anche se sull’isola per il cambiamento climatico sono sempre piu’ numerosi gli isolani che si tuffano tutto l’anno (Natale e Capodanno compresi). Ma non sono mancate le polemiche per le due corse serali delle navi da Milazzo per le Eolie non effettuate. Gli operatori economici e turistici hanno fortemente protestato sui social pubblicando anche foto e video sostenendo che il servizio poteva essere regolarmente effettuato, visto che gli aliscafi hanno viaggiato e per il periodo Pasquale nella città Mamertina vi erano anche i primi turisti, villeggianti e isolani. Quest’oggi è proseguita la sciroccata con trasporti a singhiozzo. Ha viaggiato la nave da Napoli e in mattinata solo una corsa andata e ritorno per Milazzo.

Abbellito il centro storico: le vie si «colorano» di piante e fiori. Grazie al capo area del Comune di Lipari Claudio Beninati e alla funzionaria Patrizia Barrica. Nella via Garibaldi fiorita, arrivano anche le nuove fioriere: trenta circa. A Marina Lunga rimpiazzate tutte le aiuole con nuove palme Washingtonia. Nella spiaggia di Canneto eliminata la carcassa della barca bruciata. Vulcano è stata invece ripulita dai «detrattori», grazie all’assiduo controllo del luogotenente dei carabinieri della locale stazione Luigi Prizzi e del capo area Claudio Beninati. A Stromboli dopo due anni finiti i lavori nella piazza di San Vincenzo. La stagione turistica – in pratica – promette bene. Lo conferma Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Eolie. «Quest’anno – dice - nonostante la Pasqua arrivi piuttosto presto, assistiamo all’apertura anticipata di un buon numero di strutture rispetto all’anno passato e questo è sicuramente incoraggiante per un allungamento della stagione turistica. Le buone previsioni meteo fanno ben sperare per la Pasqua mentre, dall’andamento delle prenotazioni, è possibile prevedere per il 2024 un trend in crescita dei flussi turistici rispetto all’anno passato».